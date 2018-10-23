В Уфе пройдут бесплатные лекции о спорте

Он познакомит участников встречи с Total Immersion – уникальной методикой плавания, дающей почувствовать баланс и возможность плыть с наименьшей затратой сил; сориентирует по заплывам для любителей, которые состоятся в 2019 году. Лекция будет полезна как начинающим, так и опытным пловцам, а особенно рекомендуется тем, кто боится воды и никак не может научиться плавать. Регистрация на бесплатную лекцию про правильное плавание проводится здесь.