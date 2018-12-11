В Уфе объявили график работы травмпунктов и поликлиник в новогодние праздники

Согласно приказу Министерства здравоохранения, с 09:00 часов 22 декабря 2018 года и до 09:00 часов 9 января 2019 года будет организовано круглосуточное дежурство руководящего состава Минздрава РБ и медицинских организаций. 30 и 31 декабря текущего года и с 1 по 8 января 2019 года – по графику работы праздничного дня – с 08.00 часов до 16.00 часов, с приемом вызовов (в том числе неотложных), до 15.00 часов.