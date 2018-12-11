В Уфе объявили график работы травмпунктов и поликлиник в новогодние праздники

Травмпункты для взрослых расположены в городской клинической больнице №5 (ул. Цюрупы, 84), больнице № 10 (ул. Максима Горького, 47), больнице № 21 (Лесной проезд, 3). Режим работы круглосуточный.
Травмпункты для детей расположены в детской поликлинике № 4 (ул. Орджоникидзе, 15), детской поликлинике № 5 (ул. Маршала Жукова, 18). Режим работы с 08.00 до 22.00 часов.
Травмпункт детской республиканской больницы (ул. Кувыкина, 98) работает в круглосуточном режиме.
С травмой глаз в праздники можно обратиться в круглосуточные офтальмологические травмпункты: больница № 10 (ул. Кольцевая, 47) и в Уфимский НИИ глазных болезней (ул. Авроры,14).
31 декабря поликлиники работают по субботнему графику (до обеда), а 1 января (в первой половине дня) примет дежурный терапевт.
Согласно приказу Министерства здравоохранения, с 09:00 часов 22 декабря 2018 года и до 09:00 часов 9 января 2019 года будет организовано круглосуточное дежурство руководящего состава Минздрава РБ и медицинских организаций. 30 и 31 декабря текущего года и с 1 по 8 января 2019 года – по графику работы праздничного дня – с 08.00 часов до 16.00 часов, с приемом вызовов (в том числе неотложных), до 15.00 часов.
Самостоятельно обратиться в приемный покой ближайшей из городских больниц в праздники можно адресам: городская клиническая больница №21 (Лесной проезд, 3); городская клиническая больница №18 (ул. Блюхера, 3); городская клиническая больница № 6 (ул. Шафиева, 2, корп.3); городская клиническая больница №13 (ул. Нежинская, 28); городская клиническая больница № 22 (ул. Батырская, д. 39/2).
Круглосуточно все праздники будет работать стоматологическая поликлиника №2 (проспект Октября 105/3), и детская стоматологическая поликлиника № 7 (ул. Блюхера 25/1).
Время работы муниципальных аптек будет продлено до 23:00 часов.