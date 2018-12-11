В Башкирии 47-летняя невестка убила свекровь и спалила ее дом

47-летняя невестка погибшей испытывала неприязненные отношения к своей свекрови из-за того, что та нелестно высказывалась о ней жителям деревни и рассказывала подробности их личной с сыном пенсионерки. В день трагедии подозреваемая, находясь у своей свекрови дома, нанесла ей множество ударов по различным частям тела, после чего подожгла ее тело и дом, а затем, скрывшись с места происшествия, направилась к своей соседке в баню, чтобы обеспечить себе алиби.