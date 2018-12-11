В Башкирии 47-летняя невестка убила свекровь и спалила ее дом

4 ноября в ходе тушения пожара в частном доме деревни Банибаш в Янаульском районе обнаружено тело 85-летней женщины, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. На теле погибшей были обнаружены телесные повреждения, которые явно свидетельствовали о насильственной смерти.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
47-летняя невестка погибшей испытывала неприязненные отношения к своей свекрови из-за того, что та нелестно высказывалась о ней жителям деревни и рассказывала подробности их личной с сыном пенсионерки. В день трагедии подозреваемая, находясь у своей свекрови дома, нанесла ей множество ударов по различным частям тела, после чего подожгла ее тело и дом, а затем, скрывшись с места происшествия, направилась к своей соседке в баню, чтобы обеспечить себе алиби.
Сейчас подозреваемая задержана, вину в совершенном преступлении она не признала. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.