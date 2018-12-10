В Башкирии официальные данные о долгах по зарплате в 25 раз меньше реальных цифр

Сегодня, 10 декабря, на оперативном совещании в правительстве Башкирии были названы шокирующие данные о долгах по зарплате. По данным Гострудинспекции РБ, оказалось, что реальные данные о долгах по зарплате в регионе, как минимум, в 25 раз превышают данные официальной статистики, и эту разницу никак нельзя списать на техническую статистическую погрешность.
Так, по данным Гострудинспекции РБ, по итогам на 1 декабря 2018 года общая сумма задолженности по зарплате составила около 635,60 млн рублей (причем, эту цифру нельзя назвать окончательной, так как наверняка имеют место еще и скрытые долги по зарплате, о которых известно только работодателям и работникам). При этом Башкортостанстат выдал совершенно иные официальные данные, по которым долги по зарплате в Башкирии в общем и целом к 1 декабря текущего года едва достигли 25,8 млн рублей.
- Скорее всего, имеет место сокрытие информации о задолженности по зарплате на предприятиях, подведомственных муниципалитетам, в основном это касается предприятий сферы ЖКХ и сельского хозяйства, - сообщила руководитель Гострудинспекции по РБ Татьяна Астрелина. – Мы перепроверяем информацию от этих предприятий и в случае выявления искажения информации и других нарушений будем информировать об этом администрацию главы региона.
Татьяна Астрелина обратила также внимание еще и на то, что в большинстве случаев введение процедуры банкротства на предприятиях становится оправданием для организаций, призванных защищать права граждан, лишенных заработанных денег. В таких случаях полномочия по выплате зарплаты, как правило, перекладываются на арбитражных управляющих, которые также не всегда стремятся выплачивать долги по зарплате и при реализации имущества предприятий преследуют иные цели. Тем не менее бывали случаи, когда именно арбитражные управляющие выявляли случаи преднамеренного банкротства на контролируемых ими предприятиях и заявляли об этом, но во всех случаях правоохранительные органы принимали решения от отказе в возбуждении уголовного дела.
Комиссии по долгам по зарплате на местах, по мнению докладчика, заседают формально. Своеобразно подходят к рассмотрению таких дел суды, был пример, когда двое судей в одном районном суде вынесли по одному и тому же делу прямо противоположные решения.
- Важно, чтобы контроль за выплатой зарплаты был установлен постоянно для всех предприятий независимо от их финансового состояния, - отметила руководитель региональной Гострудинспекции. – Необходимо задействовать все возможные законные механизмы для выплаты долгов по зарплате.
В качестве положительных примеров Татьяна Астрелина привела примеры ООО «Компания «Автоприбор» из города Октябрьского, где долги по зарплате сочло нужным погасить третье лицо – собственник компании уже после ликвидации юридического лица, а по долгам Управления коммунального сервиса в Кугарчинском районе выплатили за счет средств других муниципальных предприятий. Администрация Уфы выплатила 6 млн рублей по долгам столичного Горзеленхоза.
Татьяна Астрелина предложила в качестве одной из мер по борьбе с долгами по зарплате привлекать к ответственности руководителей предприятий и ведомства, учредившие предприятия-должники.
Львиная доля долгов по зарплате, по данным Гострудинспекции РБ, в сумме 325 млн рублей приходится на семь предприятий, из которых только три пока проявляют экономическую активность.
- Прошу не увлекаться банкротствами, я уже об этом говорил, - подчеркнул Радий Хабиров. - У нас получается, что 13 141 человек сегодня не получили заработанные деньги. А скоро Новый год, такая ключевая дата, психологический рубеж. Людям нужно готовиться к празднику, покупать подарки. Предлагаю муниципалитетам заняться решением данного вопроса, мы вернемся к его обсуждению 28 декабря, и я очень надеюсь, что к этому времени долг по зарплате в 635 млн рублей существенно снизится.