В Башкирии официальные данные о долгах по зарплате в 25 раз меньше реальных цифр

Татьяна Астрелина обратила также внимание еще и на то, что в большинстве случаев введение процедуры банкротства на предприятиях становится оправданием для организаций, призванных защищать права граждан, лишенных заработанных денег. В таких случаях полномочия по выплате зарплаты, как правило, перекладываются на арбитражных управляющих, которые также не всегда стремятся выплачивать долги по зарплате и при реализации имущества предприятий преследуют иные цели. Тем не менее бывали случаи, когда именно арбитражные управляющие выявляли случаи преднамеренного банкротства на контролируемых ими предприятиях и заявляли об этом, но во всех случаях правоохранительные органы принимали решения от отказе в возбуждении уголовного дела.