В Башкирии депутату рассказали о малышах с нарушением зрения

– Уровень корректировки зрения малышей в лучшую сторону составляет у нас 93%. А в школе оно у них вновь нарушается, – сообщила Лариса Анисимова. – Мы частично решаем проблему, оказывая платные услуги в этой сфере. Однако назрела необходимость открыть ещё две коррекционные группы на базе одного из детсадов. Эффективное решение проблемы – создание детсада-школы компенсирующего вида, как это сделали в городе Белебее. Как вариант, неплохо было бы разместить коррекционный кабинет при одной из школ, стоимость оборудования – около одного миллиона рублей.