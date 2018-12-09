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В Башкирии депутату рассказали о малышах с нарушением зрения

9 декабря 2018, 06:31
Фото: Эмиль Мусин / Mkset.ru
На приеме граждан, который провел в Туймазах депутат Госсобрания Рустем Ахунов, вскрылась серьёзная проблема, касающаяся здоровья малышей.

На приеме директор детского сада компенсирующего вида № 7 Лариса Анисимова попросила в виду предельной наполняемости заведения увеличить количество групп с четырех до шести.

– Уровень корректировки зрения малышей в лучшую сторону составляет у нас 93%. А в школе оно у них вновь нарушается, – сообщила Лариса Анисимова. – Мы частично решаем проблему, оказывая платные услуги в этой сфере. Однако назрела необходимость открыть ещё две коррекционные группы на базе одного из детсадов. Эффективное решение проблемы – создание детсада-школы компенсирующего вида, как это сделали в городе Белебее. Как вариант, неплохо было бы разместить коррекционный кабинет при одной из школ, стоимость оборудования – около одного миллиона рублей.

Депутат пообещал изучить опыт решения аналогичных проблем в республике.

– Средства на соответствующие приборы мы запросим в одном из республиканских благотворительных фондов, – сообщил Рустем Ахунов.

Между тем, по данным Уфимского НИИ глазных болезней, в общей структуре глазных болезней по обращаемости у детей по нозологии в последние годы на первом месте стоит нарушение рефракции (46,2 %), в т. ч. близорукость – 79,3 %; на втором — воспалительные заболевания конъюнктивы (15,7 %), на третьем — воспалительные заболевания век (3,8 %), затем косоглазие и врожденные аномалии глаз. Количество латентных (скрытых) патологий зрения у детей до трех лет растет. Родители выявляют их уже в более в позднем возрасте.

Для улучшения качества и доступности офтальмологической помощи детям Башкирии необходимо сохранение и укрепление материально-технической базы ортоптических кабинетов детских поликлиник, введение штатных единиц детских офтальмологов в межрайонных диагностических центрах, развитие сети специализированных дошкольных учреждений для детей с патологией органа зрения.

Ахунов отметил, что возможность выделения одного миллиона рублей из благотворительных фондов есть, гораздо сложнее решить организационно-технические проблемы, связанные с выделением штатных единиц.

Также депутат обещал выделить средства на лечение ожогов ребёнка обратившейся к нему матери-одиночки.

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#Новости#Эмиль Мусин#Политика
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