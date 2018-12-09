Дни молодежной политики в Уфе завершились форумом "Юнармии" и награждением волонтеров

Начальник управления Росмолодёжи по взаимодействию с регионами Кирилл Литвицкий рассказал о грантах, управлении проектами и форумной кампании. После чего он вместе с министром молодежной политики и спорта Русланом Хабибовым и заместителем председателя Комитета Госсобрания Башкирии по молодежной политике и спорту Андреем Иванютой пообщались с участниками окружной и Всероссийской форумной кампании и вручили им приятные предновогодние подарки.