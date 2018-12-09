Дни молодежной политики в Уфе завершились форумом "Юнармии" и награждением волонтеров

Вчера, 8 декабря, в Уфе завершились Дни молодежной политики. В Конгресс-холле представители движения "Юнармия" провели Межрегиональный молодежный форум, сообщили в пресс-службе министерства молодежной политики и спорта.
Для участников форума работала патриотическая выставка с экспонатами поисковых экспедиций на местах исторических баталий, прошли мастер-классы, квесты и состязания по кибер-спорту. В завершение форума в команду юнармейцев Башкирии приняли пополнение.
Там же представители молодежи, органов государственной власти и эксперты обсудили актуальные вопросы молодежной политики и пути их решения в рамках одноименной стратегической сессии.
Начальник управления Росмолодёжи по взаимодействию с регионами Кирилл Литвицкий рассказал о грантах, управлении проектами и форумной кампании. После чего он вместе с министром молодежной политики и спорта Русланом Хабибовым и заместителем председателя Комитета Госсобрания Башкирии по молодежной политике и спорту Андреем Иванютой пообщались с участниками окружной и Всероссийской форумной кампании и вручили им приятные предновогодние подарки.
Последним событием в этот день стало шоу в честь закрытия Года добровольца.
Более 600 добровольцев региона стали участниками масштабной шоу-программы «Реальные люди», а по итогам награждения лучшие муниципалитеты, вузы, добровольцы и добровольческие организации получили награды за развитие волонтерства.