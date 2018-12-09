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Дни молодежной политики в Уфе завершились форумом "Юнармии" и награждением волонтеров

9 декабря 2018, 07:22
Фото: Сергей Словохотов / Mkset.ru
Медиакорсеть сделала фоторепортаж событий.

Вчера, 8 декабря, в Уфе завершились Дни молодежной политики. В Конгресс-холле представители движения "Юнармия" провели Межрегиональный молодежный форум, сообщили в пресс-службе министерства молодежной политики и спорта.

Фото: Mkset.ru
Фото: Mkset.ru
Фото: Mkset.ru

Для участников форума работала патриотическая выставка с экспонатами поисковых экспедиций на местах исторических баталий, прошли мастер-классы, квесты и состязания по кибер-спорту. В завершение форума в команду юнармейцев Башкирии приняли пополнение.

Там же представители молодежи, органов государственной власти и эксперты обсудили актуальные вопросы молодежной политики и пути их решения в рамках одноименной стратегической сессии.

Фото: Mkset.ru

Начальник управления Росмолодёжи по взаимодействию с регионами Кирилл Литвицкий рассказал о грантах, управлении проектами и форумной кампании. После чего он вместе с министром молодежной политики и спорта Русланом Хабибовым и заместителем председателя Комитета Госсобрания Башкирии по молодежной политике и спорту Андреем Иванютой пообщались с участниками окружной и Всероссийской форумной кампании и вручили им приятные предновогодние подарки.

Фото: Mkset.ru
Фото: Mkset.ru

Последним событием в этот день стало шоу в честь закрытия Года добровольца.

Более 600 добровольцев региона стали участниками масштабной шоу-программы «Реальные люди», а по итогам награждения лучшие муниципалитеты, вузы, добровольцы и добровольческие организации получили награды за развитие волонтерства.

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#Новости#Фотофакт#Разиф Абдуллин#Политика
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