Радий Хабиров высказался про «большой хапок» местных чиновников

- Сегодня в рамках стройчаса вновь анализировали вопросы строительства в Уфе. Выясняется много интересных подробностей. Например, о том, как некая республиканская госструктура – ГУП УАЗ реализовывала, бывало, коммерсантам, дорогие уфимские земли и здания за несколько миллионов рублей при рыночной цене, превышающей 100 млн… Эту историю вполне справедливо уфимские журналисты называют не иначе, как «большой хапок». Все подобные случаи будем шаг за шагом подвергать ревизии и дальше. При этом гражданам, купившим жилье на участках, выведенных по подобным схемам, беспокоиться не нужно. Я понимаю, что они-то ни в чем не виноваты, и их права нарушать тоже не позволю, - написал Радий Хабиров.