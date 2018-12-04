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Posted 4 декабря 2018, 05:31

Published 4 декабря 2018, 05:31

Modified 25 декабря 2024, 05:40

Updated 25 декабря 2024, 05:40

Радий Хабиров высказался про «большой хапок» местных чиновников

4 декабря 2018, 05:31
В центре внимания оказалась республиканская структура под названием ГУП «Управление административными зданиями» (ГУП «УАЗ»).

Накануне, 3 декабря, в правительстве региона состоялся ставший уже традиционным «стройчас», посвященный обсуждению вопросов строительства. О том, насколько серьезный разговор состоялся на совещании, можно судить по комментарию, опубликованному в соцсетях на страницах врио главы Башкирии Радия Хабирова.

- Сегодня в рамках стройчаса вновь анализировали вопросы строительства в Уфе. Выясняется много интересных подробностей. Например, о том, как некая республиканская госструктура – ГУП УАЗ реализовывала, бывало, коммерсантам, дорогие уфимские земли и здания за несколько миллионов рублей при рыночной цене, превышающей 100 млн… Эту историю вполне справедливо уфимские журналисты называют не иначе, как «большой хапок». Все подобные случаи будем шаг за шагом подвергать ревизии и дальше. При этом гражданам, купившим жилье на участках, выведенных по подобным схемам, беспокоиться не нужно. Я понимаю, что они-то ни в чем не виноваты, и их права нарушать тоже не позволю, - написал Радий Хабиров.

Напомним, серия материалов под общим заголовком «Большой хапок» была опубликована порталом ProUfu.ru и касалась злоупотреблений при проведении приватизации госсобственности.

#Политика#Новости#Коррупция
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