«Снег стал политическим явлением»: какими были первые впечатления Хабирова о Башкирии

- Одним из моих первых ощущений в Уфе было то, что люди обожжены совершенно обыденными проблемами, которые не должны так уж сильно влиять на их жизнь. У нас тут снег стал буквально политическим явлением. Хотя в моем представлении – это обычное явление, легко устраняемое при хорошей работе коммунальщиков и наличии техники. С последним тут было плохо, потому до конца года передаем столице за счет Фонда целевых программ 39 единиц спецтехники. Первые 15 машин уже поступили. Вот эту тысячу мелких задач нам надо разгрести как можно скорее и переходить к реализации действительно прорывных проектов, принципиально меняющих качество жизни людей, - написал Радий Хабиров.