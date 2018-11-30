«Снег стал политическим явлением»: какими были первые впечатления Хабирова о Башкирии

Posted 30 ноября 2018, 11:01
Published 30 ноября 2018, 11:01
Modified 25 декабря 2024, 05:40
Updated 25 декабря 2024, 05:40
Сегодня, 30 ноября, врио главы Башкирии Радий Хабиров опубликовал в соцсетях пост, вызвавший много откликов. В нем руководитель республики описал свои первые впечатления после прибытия в Башкирию, которые, увы, подтвердились на практике.
- Одним из моих первых ощущений в Уфе было то, что люди обожжены совершенно обыденными проблемами, которые не должны так уж сильно влиять на их жизнь. У нас тут снег стал буквально политическим явлением. Хотя в моем представлении – это обычное явление, легко устраняемое при хорошей работе коммунальщиков и наличии техники. С последним тут было плохо, потому до конца года передаем столице за счет Фонда целевых программ 39 единиц спецтехники. Первые 15 машин уже поступили. Вот эту тысячу мелких задач нам надо разгрести как можно скорее и переходить к реализации действительно прорывных проектов, принципиально меняющих качество жизни людей, - написал Радий Хабиров.
Отклики на этот пост в основном сводятся к тому, чтобы Радий Хабиров не сворачивал с выбранного курса.
- В последнее время чиновник искал, где бы чего украсть успешно. Это считалось мастерством и успехом в руководстве. И народ смотрел на таких с завистью. И речи дома велись в том направлении, и дети воспитывались в духе том. Пока лодка не уперлась, и нечего стало красть. Но пока основная масса чиновников работают на воровстве. И потому, примером должна работать команда Хамитова, примером. И дай вам Бог, - написал, в частности, Равиль Харисов.