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Posted 30 ноября 2018, 12:44

Published 30 ноября 2018, 12:44

Modified 17 октября 2022, 20:27

Updated 17 октября 2022, 20:27

Что подарить на Новый год 2019: лучшие идеи

Что подарить на Новый год 2019: лучшие идеи

30 ноября 2018, 12:44
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Мы решили помочь читателям определиться с рождественскими презентами.

1. Читай, дари, вдохновляй

Книжный магазин «Читай-город» с удовольствием вам поможет. Здесь найдется книга на любой вкус: и модный роман, и уникальная энциклопедия, и маленький сувенирный томик. Заботливые родители могут выбрать замечательные книги-игрушки и сказки для чтения вместе с детьми долгими зимними вечерами. Эксклюзивные подарочные издания станут идеальным подарком для руководителя и деловых партнеров, подчеркнув изысканный вкус дарителя. А креативные хозяйки почерпнут из книг оригинальные идеи праздничного оформления и рецепты новогодних блюд.

Если сложно сделать выбор, подарочные карты с новогодним дизайном номиналом 500, 1000 и 3000 рублей станут отличным вариантом. Дорогой вам человек выберет себе лучший подарок по душе. Также это станет нетривиальным и удобным решением для корпоративных подарков сотрудникам.

И не забудьте о символе Нового года – сувениры и мягкие игрушки в виде поросенка вызовут улыбку на лице даже самых серьезных ваших друзей. Это залог прекрасного настроения и, конечно же, удачи в наступающем году. Если вы хотите, чтобы ваш подарок запомнился, приходите в «Читай-город»!

2. Цветы в шляпной коробке

Розы в шляпных коробках дарят по любому поводу и абсолютно любому человеку. Такой подарок от студии "Фловеред" будет не только радовать взгляд, но и простоит длительное время, ведь в составе специальной флористической губки находится особый наполнитель, способствующий более долгой жизни цветка.

В шляпные коробки можно поставить от 11 роз, также можно собрать коробочку из разных цветов. Шляпные коробки представлены в самых разных цветовых вариациях - от классических белого и черного до желтых, розовых и мятных.

Заказать коробку можно в ближайшем для вас магазине сети Фловеред.

3. Для души и тела

Порадуйте себя или близких расслаблением в Thaispa. Для массажистов салона спа - не просто процедура, а настоящая философия оздоровления организма и совершенствования тела, основанная на древних ценностях и ритуалах загадочного Таиланда в сочетании с новейшими достижениями в области физиотерапии и косметологии.

И если путешествие в Таиланд сильно бьет по карману, то двухчасовой отпуск в тайском раю в центре города станет приятным презентом в эти новогодние праздники. Все виды массажа делают приглашенные тайские мастера.Приятный бонус: в настоящее время на подарочные сертификаты в Thaispa действует акция 2+1 каждый третий сертификат в подарок.

Адреса: ул. Комсомольская, д. 106 (возле ТЦ "ИЮНЬ"), тел.: 8 (987) 246-246-1; ул. Цюрупы, 7, отель Sheraton, тел.: 8 (917) 386-00-70.

4. Гармония и релакс в черте города

Тихая новогодняя ночь среди заснеженного леса в десяти минутах от центра города - что может быть лучше? Отличная идея для праздничного уикенда: сменить обстановку и отдохнуть с любимым человеком в "Президент Отеле".

Просмотр открывающихся просторов: лесов, уходящих за горизонт, изгибов реки и звездного неба подарит вдохновение на весь 2019 год.

В аква-комплексе вы можете получить все, что необходимо для полного расслабления: занятия в бассейне помогут забыть о ежедневных заботах и суете будней.

Кроме того, в «Президент Отеле» действует специальное предложение для влюбленных —«Романтический weekend». В отеле вас будет ожидать:

-романтический ужин и завтрак на двоих в ресторане;

-проживание в номере с кроватью размера «King Size»;

-бесплатное посещение плавательного бассейна с сауной;

-купоны на подарочные часы в уфимском аквапарке!

5. Подари себе идеальную фигуру после праздников

То, что доктор прописал после новогоднего застолья: это абонемент в фитнес - где тоже нужно сбрасывать килограммы оливье и литры игристого. С МетроFitness это процесс будет не только полезным, но и очень приятным, ведь здесь созданы все условия для комфортного тренинга.

Три правила клуба:

Здоровый образ жизни по карману каждому.

Безлимитное и неограниченное посещение как тренажерного зала, так и всех групповых занятий, сауна - всё для удобства посетителей.

Транспортная доступность клуба.

#Виктория Куприянова#Карточки
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