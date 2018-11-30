Что подарить на Новый год 2019: лучшие идеи

Posted 30 ноября 2018, 12:44
Published 30 ноября 2018, 12:44
Modified 17 октября 2022, 20:27
Updated 17 октября 2022, 20:27
Книжный магазин «Читай-город» с удовольствием вам поможет. Здесь найдется книга на любой вкус: и модный роман, и уникальная энциклопедия, и маленький сувенирный томик. Заботливые родители могут выбрать замечательные книги-игрушки и сказки для чтения вместе с детьми долгими зимними вечерами. Эксклюзивные подарочные издания станут идеальным подарком для руководителя и деловых партнеров, подчеркнув изысканный вкус дарителя. А креативные хозяйки почерпнут из книг оригинальные идеи праздничного оформления и рецепты новогодних блюд.
Если сложно сделать выбор, подарочные карты с новогодним дизайном номиналом 500, 1000 и 3000 рублей станут отличным вариантом. Дорогой вам человек выберет себе лучший подарок по душе. Также это станет нетривиальным и удобным решением для корпоративных подарков сотрудникам.
И не забудьте о символе Нового года – сувениры и мягкие игрушки в виде поросенка вызовут улыбку на лице даже самых серьезных ваших друзей. Это залог прекрасного настроения и, конечно же, удачи в наступающем году. Если вы хотите, чтобы ваш подарок запомнился, приходите в «Читай-город»!
Розы в шляпных коробках дарят по любому поводу и абсолютно любому человеку. Такой подарок от студии "Фловеред" будет не только радовать взгляд, но и простоит длительное время, ведь в составе специальной флористической губки находится особый наполнитель, способствующий более долгой жизни цветка.
В шляпные коробки можно поставить от 11 роз, также можно собрать коробочку из разных цветов. Шляпные коробки представлены в самых разных цветовых вариациях - от классических белого и черного до желтых, розовых и мятных.
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Порадуйте себя или близких расслаблением в Thaispa. Для массажистов салона спа - не просто процедура, а настоящая философия оздоровления организма и совершенствования тела, основанная на древних ценностях и ритуалах загадочного Таиланда в сочетании с новейшими достижениями в области физиотерапии и косметологии.
И если путешествие в Таиланд сильно бьет по карману, то двухчасовой отпуск в тайском раю в центре города станет приятным презентом в эти новогодние праздники. Все виды массажа делают приглашенные тайские мастера.Приятный бонус: в настоящее время на подарочные сертификаты в Thaispa действует акция 2+1 каждый третий сертификат в подарок.
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Тихая новогодняя ночь среди заснеженного леса в десяти минутах от центра города - что может быть лучше? Отличная идея для праздничного уикенда: сменить обстановку и отдохнуть с любимым человеком в "Президент Отеле".
Просмотр открывающихся просторов: лесов, уходящих за горизонт, изгибов реки и звездного неба подарит вдохновение на весь 2019 год.
В аква-комплексе вы можете получить все, что необходимо для полного расслабления: занятия в бассейне помогут забыть о ежедневных заботах и суете будней.
Кроме того, в «Президент Отеле» действует специальное предложение для влюбленных —«Романтический weekend». В отеле вас будет ожидать:
-романтический ужин и завтрак на двоих в ресторане;
-проживание в номере с кроватью размера «King Size»;
-бесплатное посещение плавательного бассейна с сауной;
-купоны на подарочные часы в уфимском аквапарке!
То, что доктор прописал после новогоднего застолья: это абонемент в фитнес - где тоже нужно сбрасывать килограммы оливье и литры игристого. С МетроFitness это процесс будет не только полезным, но и очень приятным, ведь здесь созданы все условия для комфортного тренинга.
Три правила клуба:
Здоровый образ жизни по карману каждому.
Безлимитное и неограниченное посещение как тренажерного зала, так и всех групповых занятий, сауна - всё для удобства посетителей.
Транспортная доступность клуба.