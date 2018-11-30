Что подарить на Новый год 2019: лучшие идеи

То, что доктор прописал после новогоднего застолья: это абонемент в фитнес - где тоже нужно сбрасывать килограммы оливье и литры игристого. С МетроFitness это процесс будет не только полезным, но и очень приятным, ведь здесь созданы все условия для комфортного тренинга.