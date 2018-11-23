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В Уфе за долги по капремонту женщина лишилась элитной иномарки

23 ноября 2018, 09:21
Фото: Mkset.ru
Его изъяли судебные приставы Октябрьского района Уфы.

Женщина накопила долг по взносам на капитальный ремонт на общую сумму более 400 тысяч рублей. У женщины была недвижимость в нежилом фонде, а взносы на капитальный ремонт также положено платить за этот вид недвижимости.

Некоммерческая организация фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан» обратилась в связи с этим в суд.

В ходе исполнительного производства судебный пристав сделал запросы в органы ГИБДД МВД по республике. Было установлено, что на имя женщины зарегистрирован автомобиль марки «Range Rover».

Машину арестовали, изъяли и отправили на специализированную автостоянку. В случае, если женщина в установленный законом срок не оплатит задолженность, иномарку продадут на торгах. Тогда деньги, вырученные за автомобиль, пойдут в счет погашения задолженностей по исполнительному производству.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Происшествия
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