В Уфе за долги по капремонту женщина лишилась элитной иномарки

Женщина накопила долг по взносам на капитальный ремонт на общую сумму более 400 тысяч рублей. У женщины была недвижимость в нежилом фонде, а взносы на капитальный ремонт также положено платить за этот вид недвижимости.
Некоммерческая организация фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан» обратилась в связи с этим в суд.
В ходе исполнительного производства судебный пристав сделал запросы в органы ГИБДД МВД по республике. Было установлено, что на имя женщины зарегистрирован автомобиль марки «Range Rover».
Машину арестовали, изъяли и отправили на специализированную автостоянку. В случае, если женщина в установленный законом срок не оплатит задолженность, иномарку продадут на торгах. Тогда деньги, вырученные за автомобиль, пойдут в счет погашения задолженностей по исполнительному производству.