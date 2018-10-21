Под Уфой семье с маленьким ребенком отрезали газ из-за небольшого долга

- Нам сказали, что неоднократно присылали уведомления о наличии долга, но поскольку мы так и не оплатили, приехали и отрезали. Но у нас не очень хорошо тут работает почта, поэтому до нас эти бумаги не дошли. Неужели нельзя было позвонить по телефону? Ведь звонят, когда нужно, находят, а в этой ситуации, как оказалось, никому до нас нет дела. Вот теперь ушли все специалисты спокойно на выходные, а мы тут мерзнем, - возмущению Гульнары нет предела.