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В Уфе уголовное дело трех бывших полицейских-насильников может быть закрыто

23 ноября 2018, 06:49
Появилось видео с алиби обвиняемых.

29 октября, во время изнасилования дознавателя тремя полицейскими, подполковник Салават Галиев находился в кафе, сообщают «Вести-Башкортостан». Опубликовано эксклюзивное видео, на котором запечатлен Галиев со своей спутницей в то время, как, по показаниям дознавателя, происходило её изнасилование. Адвокаты готовят ходатайства о прекращении уголовного преследования в связи с непричастностью к совершению преступления их доверителей.

Напомним, что в групповом изнасиловании коллеги обвиняются теперь уже бывшие начальники полиции по Уфимскому и Кармаскалинскому районам и начальник отдела ФМС по Уфимскому району.

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#Рустэм Башкирцев#Видео
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