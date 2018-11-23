В Уфе уголовное дело трех бывших полицейских-насильников может быть закрыто

29 октября, во время изнасилования дознавателя тремя полицейскими, подполковник Салават Галиев находился в кафе, сообщают «Вести-Башкортостан». Опубликовано эксклюзивное видео, на котором запечатлен Галиев со своей спутницей в то время, как, по показаниям дознавателя, происходило её изнасилование. Адвокаты готовят ходатайства о прекращении уголовного преследования в связи с непричастностью к совершению преступления их доверителей.