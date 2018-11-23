В Башкирии пациентка отсудила 150 тысяч рублей за оставленную в её теле иглу

Врачи не смогли поставить точный диагноз. В марте 2018 года женщине предварительно поставили «остеохондроз». Для его подтверждения ее направили на магнитно-резонансную томографию, однако пройти это обследование ей не удалось в связи с тем, что оборудование автоматически среагировало на наличие в теле пациента инородного металлического предмета. Рентген показал, что в брюшной полости женщины находится медицинская игла, после чего её удалили из организма.