В Башкирии пациентка отсудила 150 тысяч рублей за оставленную в её теле иглу

Женщина обратилась в суд в связи с тем, что в июне 2016 года она перенесла операцию, после которой стали возникать постоянные ноющие боли в области живота и поясницы, при этом ощущения усиливались при наклонах и поворотах, поэтому женщина была вынуждена неоднократно обращаться за медицинской помощью.
Врачи не смогли поставить точный диагноз. В марте 2018 года женщине предварительно поставили «остеохондроз». Для его подтверждения ее направили на магнитно-резонансную томографию, однако пройти это обследование ей не удалось в связи с тем, что оборудование автоматически среагировало на наличие в теле пациента инородного металлического предмета. Рентген показал, что в брюшной полости женщины находится медицинская игла, после чего её удалили из организма.
Суд пришел к выводу о том, что оставление медицинских инструментов в брюшной полости при оперативном вмешательстве является дефектом оказания медицинской помощи, вызвавшим причинение нравственных и физических страданий истцу, и частично удовлетворил исковые требования.
В результате с Учалинской центральной городской больницы постановлено взыскать в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 150 000 рублей, штраф в размере 20 000 рублей и расходы по уплате госпошлины.