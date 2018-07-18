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В Башкирии пациентка подала в суд на врачей за оставленную в ее теле иглу
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В Башкирии пациентка подала в суд на врачей за оставленную в ее теле иглу

Сегодня, 15:11ОбществоТатьяна Майорова
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