В Башкирии средств на закупку лекарств выделят больше, но проблемы остаются

- Каждый последний понедельник месяца я была на приеме у замминистра Минздрава, сначала у Мингазова, потом у Яппарова. Какой опыт из этих посещений? Есть и положительные сдвиги, и моменты, не приемлемые вовсе. Положительные стороны: нас все-таки заметили. Нам предоставили возможность участия на публичных чтениях бюджета республики. Во время встречи с руководителями министерства мы сообщили, что будем следить за госзакупками, поддерживать связь с пациентами. Мы с многими пациентами были на приеме у замминистра, у многих из них были решены проблемы.