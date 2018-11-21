В Башкирии выявлены случаи заражения паразитами через свежую рыбу

В 2018 году на территории Башкирии было зарегистрировано 25 случаев заболевания описторхозом, что составляет 0,61 на 100 тысяч населения. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.
По данным ведомства, уровень заболеваемости описторхозом, который специалисты относят к тяжелому инфекционному заболеванию, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года снизился на 27%. Ежегодно в Башкирии регистрируется от 15 до 35 случаев заболевания описторхозом.
- Описторхоз - одно из самых опасных и распространенных паразитарных заболеваний, передающихся через рыбу. Возбудителем является гельминт Opisthorhis felineus (кошачья двуустка). Заражение происходит при употреблении рыбы семейства карповых без достаточной термической обработки, а также вяленой, сушеной и малосоленой. Личинки описторхоза в рыбе не видны невооруженным глазом. Создается впечатление, что продукт безопасен, - пояснили в Роспотребнадзоре.
Паразиты поселяются в протоках печени и поджелудочной железы и поражают сначала протоки, а затем и ткань этих органов. Исходом заболевания без лечения могут стать воспаление желчного пузыря, хронический гепатит, цирроз печени.