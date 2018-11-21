В Башкирии выявлены случаи заражения паразитами через свежую рыбу

- Описторхоз - одно из самых опасных и распространенных паразитарных заболеваний, передающихся через рыбу. Возбудителем является гельминт Opisthorhis felineus (кошачья двуустка). Заражение происходит при употреблении рыбы семейства карповых без достаточной термической обработки, а также вяленой, сушеной и малосоленой. Личинки описторхоза в рыбе не видны невооруженным глазом. Создается впечатление, что продукт безопасен, - пояснили в Роспотребнадзоре.