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В Башкирии выявлены случаи заражения паразитами через свежую рыбу

21 ноября 2018, 12:36
Фото: Кристина Дейнеко / Mkset.ru
Предупреждение на эту тему опубликовал Роспотребнадзор.

В 2018 году на территории Башкирии было зарегистрировано 25 случаев заболевания описторхозом, что составляет 0,61 на 100 тысяч населения. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, уровень заболеваемости описторхозом, который специалисты относят к тяжелому инфекционному заболеванию, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года снизился на 27%. Ежегодно в Башкирии регистрируется от 15 до 35 случаев заболевания описторхозом.

- Описторхоз - одно из самых опасных и распространенных паразитарных заболеваний, передающихся через рыбу. Возбудителем является гельминт Opisthorhis felineus (кошачья двуустка). Заражение происходит при употреблении рыбы семейства карповых без достаточной термической обработки, а также вяленой, сушеной и малосоленой. Личинки описторхоза в рыбе не видны невооруженным глазом. Создается впечатление, что продукт безопасен, - пояснили в Роспотребнадзоре.

Паразиты поселяются в протоках печени и поджелудочной железы и поражают сначала протоки, а затем и ткань этих органов. Исходом заболевания без лечения могут стать воспаление желчного пузыря, хронический гепатит, цирроз печени.

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