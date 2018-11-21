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В Башкирии выявлены серьезные нарушения в работе районного МФЦ

21 ноября 2018, 09:52
Фото: Минзаля Аскарова / Mkset.ru
Прокуратура потребовала срочно исправить ситуацию.

В Архангельском районе Башкирии прокуратура проверила деятельность местного подразделения Многофункционального центра и выявила серьезные нарушения в его работе.

По данным проверки, из-за ненадлежащей организации работы МФЦ люди вынуждены были проводить в очередях в среднем около 45 минут. Однако руководство учреждения не торопилось исправлять положение.

Вдобавок там не был установлен компьютер для доступа заявителей к Единому и региональному порталам государственных и муниципальных услуг.

Прокуратура вынесла в адрес руководителя представление, по итогам рассмотрения которого принято решение об увеличении штата сотрудников в Архангельском отделении МФЦ.

Руководитель подразделения привлечен к дисциплинарной ответственности.

Напомним, недавно на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы региона Радий Хабиров потребовал навести порядок в работе МФЦ и, прежде всего, ликвидировать очереди там. По правилам, время ожидания услуги не должно превышать 15 минут. Для этого нужно расширять штат МФЦ и поднимать урвонеь оплаты труда специалистов.

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