В Башкирии выявлены серьезные нарушения в работе районного МФЦ

В Архангельском районе Башкирии прокуратура проверила деятельность местного подразделения Многофункционального центра и выявила серьезные нарушения в его работе.
По данным проверки, из-за ненадлежащей организации работы МФЦ люди вынуждены были проводить в очередях в среднем около 45 минут. Однако руководство учреждения не торопилось исправлять положение.
Вдобавок там не был установлен компьютер для доступа заявителей к Единому и региональному порталам государственных и муниципальных услуг.
Прокуратура вынесла в адрес руководителя представление, по итогам рассмотрения которого принято решение об увеличении штата сотрудников в Архангельском отделении МФЦ.
Руководитель подразделения привлечен к дисциплинарной ответственности.
Напомним, недавно на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы региона Радий Хабиров потребовал навести порядок в работе МФЦ и, прежде всего, ликвидировать очереди там. По правилам, время ожидания услуги не должно превышать 15 минут. Для этого нужно расширять штат МФЦ и поднимать урвонеь оплаты труда специалистов.