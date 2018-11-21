В Башкирии выявлены серьезные нарушения в работе районного МФЦ

Напомним, недавно на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы региона Радий Хабиров потребовал навести порядок в работе МФЦ и, прежде всего, ликвидировать очереди там. По правилам, время ожидания услуги не должно превышать 15 минут. Для этого нужно расширять штат МФЦ и поднимать урвонеь оплаты труда специалистов.