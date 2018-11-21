«Газпром»: спрос на газ в 2018 году увеличится более чем на 3%

В «Газпроме» отмечают, что одним из главных событий на мировом энергетическом рынке стал выход Китая на первое место по объемам закупок голубого топлива. Так за первые шесть месяцев нынешнего года Поднебесная импортировала 58,4 миллиарда кубометров газа. Это на 15,2 миллиарда кубометров больше чем в первом полугодии 2017 года. Япония за тот же промежуток времени закупила 58,2 миллиарда кубометров газа. В последние годы страна восходящего солнца считалась крупнейшим импортером голубого топлива в мире. В российской компании уверены, что рост спроса на газ в Китае подстегнет дальнейшее увеличение поставок голубого топлива в эту страну.