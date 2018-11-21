«Газпром»: спрос на газ в 2018 году увеличится более чем на 3%

В последние годы спрос на газ в мире неизменно растет. В прошлом и позапрошлом годах потребность увеличивалась в более чем на 3%. В 2018 году спрос на голубое топливо на планете станет еще выше. Об этом пишет RNS.
В «Газпроме» отмечают, что одним из главных событий на мировом энергетическом рынке стал выход Китая на первое место по объемам закупок голубого топлива. Так за первые шесть месяцев нынешнего года Поднебесная импортировала 58,4 миллиарда кубометров газа. Это на 15,2 миллиарда кубометров больше чем в первом полугодии 2017 года. Япония за тот же промежуток времени закупила 58,2 миллиарда кубометров газа. В последние годы страна восходящего солнца считалась крупнейшим импортером голубого топлива в мире. В российской компании уверены, что рост спроса на газ в Китае подстегнет дальнейшее увеличение поставок голубого топлива в эту страну.
В 2018 году объемы добычи газа в Европе сократились. Таким образом, Старый свет будет вынужден увеличить объемы импорта голубого топлива. Объемы добычи упали на голландском месторождении Гронинген, которое является одним из главных внутренних источников газоснабжения жителей Европы.
Представители «Газпрома» рассказали об укреплении своих позиций в качестве самого крупного поставщика голубого топлива европейским и турецким потребителям. Так с первого января по 15 ноября сего года российская компания поставила на данный рынок 71,6 миллиарда кубометров газа, что на 3,5% больше, чем за тот же период 2017 года.
Чтобы в будущем увеличить объемы экспорта газа в другие страны «Газпром» строит новые газопроводы. Речь идет о «Турецком потоке» и «Северном потоке — 2». Руководство компании намерено наращивать свое присутствие на мировом энергетическом рынке за счет оптимального сочетания поставок трубопроводного и сжиженного природного газа.