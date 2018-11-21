Баскетболисты «Уфимца»: лидеры Суперлиги-2, понимающие язык пчел

Мало сомнений, что баскетболисты согласятся. Тем более что уфимский клуб уже не первый год ведет публичный образ жизни. Совсем недавно несколько игроков попробовали себя в роли продавцов популярного фастфуда. Такая традиция ведется не первый год. Также представители «Уфимца» регулярно участвуют во всевозможных массовых спортивных акциях, проводящихся в республике. К примеру, в «Дне велосипедиста» или Уфимском марафоне, где те же Медведев и Исаков пробежали вполне достойную дистанцию, жонглируя мячом.