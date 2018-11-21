Баскетболисты «Уфимца»: лидеры Суперлиги-2, понимающие язык пчел

В ПРИОРИТЕТЕ – РОДНАЯ КРОВЬ
Классическое начало общения – вступительное слово генерального директора клуба. Сергей Медведев, пожалуй, один из самых лучших спортивных менеджеров республики. Конкуренцию руководителю «Уфимца» составляет, разве что, его коллега по «амплуа» из футбольного клуба – Шамиль Газизов.
- Представьте: по три тренировки в день! – пугал Медведев рассказами об этапах предсезонной подготовки своих подопечных. – Зато сейчас ребята в отличной форме. Отсюда - и результат.
После услышанного воспитанника уфимского баскетбола Павла Кречетова – показалось – несколько передернуло. Воспоминания о непростом летне-осеннем предчемпионатном периоде еще свежи у спортсмена в памяти. Также как и последующие виктории в двух предсезонных турнирах, кубковые баталии – в том числе с дублерами ЦСКА - и успешный старт в основных состязаниях: есть семь побед в восьми матчах.
Модератор брифинга, кстати, также тут же переключил свое внимание на Кречетова, который до появления в «Уфимце» проявлял свое мастерство на разных площадках страны и планеты в целом. В той же Мекке мирового баскетбола – Северной Америке.
- Пожалуй, если бы я не знал, что Павел – уроженец Уфы, можно было подумать, что воспитанников нашего баскетбола до появления команды в столице Башкирии вовсе не было, - несколько поверхностно резюмировал собравшимся шоумэн.
На самом деле это не так. Сейчас в «Уфимце» помимо Кречетова в основном составе выступает еще один доморощенный спортсмен – вернувшийся на Родину Борис Назмутдинов. На подходе – еще несколько баскетболистов, в перспективе соответствующих уровню мастерства команды. А в целом по России разбросан добрый десяток уфимских воспитанников.
- Было бы здорово постепенно возвращать всех наших в родные пенаты, - перехватил словесную передачу Сергей Медведев. – Созданная система школьного и студенческого баскетбола, функционирующая по всей республике, позволяет в перспективе иметь подпитку молодыми кадрами. Но не стоит забывать и о тех, кто сейчас, что называется, «в самом соку». Согласитесь: доморощенные спортсмены имеют гораздо больше стимулов биться за родную республику.
- Причем не только на площадке, но и за ее пределами, - раздалась реплика из зала. – Приветствуйте: Мастер спорта международного класса Андрей Трушкин перед вами. Пожалуй, один из лучших воспитанников башкирского баскетбола всех времен!
Услышав это, нынешний спортивный директор «Уфимца» с некоторым стеснением улыбнулся. Хотя его замечательная карьера в лучших командах страны, безусловно, достойна уважения. И сейчас Андрей, помимо селекционной работы по комплектованию коллектива, частый участник различных республиканских соревнований. Противостоять могучему центровому под кольцом способен далеко не каждый.
И тут внимание вопросом из зала вновь было обращено к Павлу Кречетову.
- У тебя есть братья: старший и младший. Они профессионально занимаются футболом и мини-футболом, выступая за уфимскую команду «Витязь-ГТУ». Почему все-таки ты выбрал баскетбол?
- Я пробовал заниматься разными видами спорта, любовь к которым с детства прививал нам отец, - начал раскрывать семейную тайну Кречетов. – Женя и Сергей в итоге выбрали футбол. А мне вот ближе к сердцу пришелся баскетбол. И каждый нашел себя в этих игровых видах спорта.
СПОРТСМЕН? БЕГОМ! НА ПОДИУМ!
- Лично я вообще люблю посещать различные спортивные мероприятия, - взял слово капитан «Уфимца» Артем Исаков. – Не раз был на матчах футбольной «Уфы», хоккейного «Салавата Юлаева». Вот недавно с ребятами смотрели волейбольную игру с участием «Урала». Если ты занимаешься отдельно взятым видом спорта, нельзя не следить за остальными. Это, что называется, в крови.
Во время спича одного из лидеров нашей баскетбольной дружины две гламурные львицы, безустанно снимавшие на гаджеты все и вся вокруг, еще более оживились. А чуть позже представились и сделали предложение, от которого спортсмены вряд ли в итоге откажутся:
- Наше модельное агентство было бы искренне радо сотрудничать с «Уфимцем». Приглашаем вас на фотосессию!
Мало сомнений, что баскетболисты согласятся. Тем более что уфимский клуб уже не первый год ведет публичный образ жизни. Совсем недавно несколько игроков попробовали себя в роли продавцов популярного фастфуда. Такая традиция ведется не первый год. Также представители «Уфимца» регулярно участвуют во всевозможных массовых спортивных акциях, проводящихся в республике. К примеру, в «Дне велосипедиста» или Уфимском марафоне, где те же Медведев и Исаков пробежали вполне достойную дистанцию, жонглируя мячом.
- А может всей командой осилите сразу полноценные 42 километра? – прозвучало предложение из зала.
- Тогда нам надо уже сразу после нашей сегодняшней встречи начинать тренироваться в этом направлении, - шутливо парировал Сергей Медведев. – Хотя, если разделить всю марафонскую дистанцию на эстафетные этапы, отдав на откуп каждому представителю нашего клуба, то почему бы и нет.
При этих словах пятерка баскетболистов в одночасье переглянулась: «Пожалуй, все-таки лучше регулярно искать путь мяча к кольцу соперника. Но если «атаман» Медведев попросит, рванем и на марафон!».
КОГДА ПРИХОДИТСЯ ПЕРЕВОДИТЬ ЯЗЫК ПЧЕЛ
Немаловажным участником общения стал маскот клуба. Ростовая фигура сине-красной пчелы ворвалась в радужную суматоху традиционно – словно с порцией меда в улей. Услышать вопрос от маскота – дорогого стоит.
- Жу-жу-жу! – прозвучало на пчелином языке откуда-то из недр уже привычного для баскетбольной детворы и взрослых фигуры, которая сопровождает представителей «Уфимца» во время многочисленных социальных акций.
- Да-да! Приходите на наши домашние матчи против тобольского «Нефтехимика» и магнитогорского «Динамо», - мгновенно перевел пчелиную речь Андрей Трушкин. – С первыми играем в ближайшие четверг-пятницу. А принципиальные встречи против неуступчивой «Магнитки» состоятся в грядущие понедельник-вторник.
Так легенда башкирского баскетбола открыл свой новый талант – понимать язык маскотов.
Когда внимание вновь было обращено к игрокам, свой вопрос получил новичок «Уфимца» - Алексей Федорчук. Адаптацией в столице Башкирии он оказался доволен.
- Многих ребят команды я знал ранее, - обозначил сразу высокорослый баскетболист. – Считаю, что в команде я прижился. Мне многое нравится. А первую экскурсию по мегаполису мне устроил капитан. Артем Исаков на правах уже старожила коллектива показал и знаменитый памятник Салавату Юлаеву, и другие достопримечательности Уфы.
При этом Федорчук поскромничал. В день общения с прессой центровой праздновал свой день рождения. Торт для именинника вынесли уже во время неофициальной части брифинга. Свечек было чуть меньше – не 32, согласно метрике спортсмена. Хотя это было не столь важно. Главное, что восковые «вертикалины» были задуты могучим выдохом баскетбольного гиганта. Впереди у которого, как и у всех его одноклубников, квартет интереснейших матчей.
Домашние игры БК «Уфимец» пройдут на площадке спорткомплекса БашГАУ
22-23 ноября: «Уфимец» – «Нефтехимик» (Тобольск);
26-27 ноября: «Уфимец» – «Динамо» (Магнитогорск).
Начало матчей – 19:00.