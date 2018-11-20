Депутат Госсобрания Башкирии Ильгам Галин предложил решение проблем парковок в Уфе

- Стоимость одной такой парковки составляет около 5 миллионов рублей, а занимает она совсем мало места, ее можно установить на свободном месте во дворе, - рассказал Ильгам Галин. – Это позволит освободить дворы и проезжие части дорог от припаркованных там машин. Нужна только политическая воля депутатов и администрации Уфы.