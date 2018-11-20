mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Депутат Госсобрания Башкирии Ильгам Галин предложил решение проблем парковок в Уфе

20 ноября 2018, 07:06
Фото: ru.wikipedia.org
Депутат Госсобрания Башкирии Ильгам Галин предложил решение проблем парковок в Уфе

После проекта «Уфалогия: какой транспорт нужен городу» Медиакорсети поступают предложения от неравнодушных людей, каким образом можно решить те или иные проблемы, связанные с транспортом Уфы. Депутат Госсобрания Башкирии Ильгам Галин предложил уменьшить число машин, которые уфимцы оставляют на проезжей части дорог, с помощью компактных многоярусных парковок.

- Для этого нужно перенять опыт Москвы, депутаты там приняли еще в 2012 году решение о размещении и установке на территории города Москвы объектов, не являющихся объектами капитального строительства, и о предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством, - пояснил Медиакорсети Ильгам Галин.

- Стоимость одной такой парковки составляет около 5 миллионов рублей, а занимает она совсем мало места, ее можно установить на свободном месте во дворе, - рассказал Ильгам Галин. – Это позволит освободить дворы и проезжие части дорог от припаркованных там машин. Нужна только политическая воля депутатов и администрации Уфы.

По данным из открытых источников, такие многоярусные парковки используются в Москве и Екатеринбурге. Они могут вмещать от 6 до 16 машин. Занимают, действительно, немного места - ширина и длина – 6 и 5 метров, высота - 16,5 метров.

Получается, что компактные парковки на площади для двух-четырех машин могут поместить в несколько раз больше автомобилей. А есть и такие варианты многоярусных парковок, которые могут вмещать до 77 машин.

#Новости#Уфалогия: Транспорт#Рустэм Башкирцев#Город
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48