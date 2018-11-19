В Башкирии мужчина зарезал 20-летнего парня, заступившегося за его жену

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе следователей СКР и полицейских.
В ночь с 16 на 17 ноября 20-летний парень находился в гостях у своего 27-летнего товарища, где они распивали спиртные напитки. После распития спиртного между собутыльниками произошла ссора из-за того, что гость вступился за супругу хозяина дома, которую тот оскорбил, в результате между мужчинами завязалась драка.
Женщина разняла их, но хозяин дома взял кухонный нож и нанес им два удара в плечо и грудь гостя. Потерпевший выбежал из дома и успел добежать до местной больницы. Там ему оказали помощь, но спасти пациента не удалось, он вскоре скончался.
Сейчас нападавший задержан. Вину в совершенном преступлении он признал. Проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.