В Башкирии мужчина зарезал 20-летнего парня, заступившегося за его жену

В ночь с 16 на 17 ноября 20-летний парень находился в гостях у своего 27-летнего товарища, где они распивали спиртные напитки. После распития спиртного между собутыльниками произошла ссора из-за того, что гость вступился за супругу хозяина дома, которую тот оскорбил, в результате между мужчинами завязалась драка.