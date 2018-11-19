mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии мужчина зарезал 20-летнего парня, заступившегося за его жену

19 ноября 2018, 11:39
Фото: Следственный комитет РБ
17 ноября в Татышлинской центральной районной больнице скончался 20-летний парень, который обратился в больницу с колото-резаными ранениями, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе следователей СКР и полицейских.

В ночь с 16 на 17 ноября 20-летний парень находился в гостях у своего 27-летнего товарища, где они распивали спиртные напитки. После распития спиртного между собутыльниками произошла ссора из-за того, что гость вступился за супругу хозяина дома, которую тот оскорбил, в результате между мужчинами завязалась драка.

Женщина разняла их, но хозяин дома взял кухонный нож и нанес им два удара в плечо и грудь гостя. Потерпевший выбежал из дома и успел добежать до местной больницы. Там ему оказали помощь, но спасти пациента не удалось, он вскоре скончался.

Сейчас нападавший задержан. Вину в совершенном преступлении он признал. Проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Материалы по теме
Житель Башкирии зарезал мужчину и угрожал убийством его сожительницеВ Уфе муж на глазах у жены зарезал ее любовникаВ Башкирии из-за ревности женщина зарезала сожителя и пырнула ножом его собутыльницу
#Новости#Рустэм Башкирцев#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48