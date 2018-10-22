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В Башкирии из-за ревности женщина зарезала сожителя и пырнула ножом его собутыльницу

22 октября 2018, 13:30
Подозреваемую заключили под стражу на два месяца до установления всех обстоятельств произошедшего.

18 октября в слесарной комнате управляющей компании, расположенной в многоквартирном жилом доме в Стерлитамаке, нашли тело 48-летнего мужчины с признаками насильственной смерти, а также появилась информация о доставлении оттуда же в больницу 31-летней женщины с колото-резаной раной в шее, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. Заведено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».

В тот вечер 37-летняя дама застала своего сожителя, распивающим алкоголь с 31-летней женщиной в слесарной комнате. Из-за ревности разгорелся скандал. Сожительница ударила мужчину ножом в грудь и этим же ножом ударила 31-летнюю собутыльницу в шею, после чего скрылась. Мужчина скончался на месте. Потерпевшей удалось выжить благодаря помощи врачей.

Сейчас нападавшую задержали и заключили под стражу на два месяца. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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