В Башкирии из-за ревности женщина зарезала сожителя и пырнула ножом его собутыльницу

18 октября в слесарной комнате управляющей компании, расположенной в многоквартирном жилом доме в Стерлитамаке, нашли тело 48-летнего мужчины с признаками насильственной смерти, а также появилась информация о доставлении оттуда же в больницу 31-летней женщины с колото-резаной раной в шее, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. Заведено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».