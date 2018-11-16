В Башкирии онкобольному выплатят более 200 тысяч рублей, потраченных на лекарства

47-летнему инвалиду второй группы полагалось бесплатное лекарственное обеспечение, однако минздрав не обеспечил его дорогим противоопухолевым препаратом на весь срок лечения, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Мужчине пришлось самостоятельно приобрести жизненно необходимое лекарство на сумму более 236 тысяч рублей, после чего он обратился с заявлением в прокуратуру.
Прокурор потребовало от минздрава республики обеспечить заявителя необходимым лекарственным препаратом и компенсировать ему денежные средства, затраченные на его приобретение. Суд исковые требования прокуратуры удовлетворил.