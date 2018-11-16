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В Башкирии онкобольному выплатят более 200 тысяч рублей, потраченных на лекарства

16 ноября 2018, 05:45
Фото: Pixabay
Минздрав не обеспечил инвалида из Стерлитамака дорогостоящими медикаментами.

47-летнему инвалиду второй группы полагалось бесплатное лекарственное обеспечение, однако минздрав не обеспечил его дорогим противоопухолевым препаратом на весь срок лечения, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Мужчине пришлось самостоятельно приобрести жизненно необходимое лекарство на сумму более 236 тысяч рублей, после чего он обратился с заявлением в прокуратуру.

Прокурор потребовало от минздрава республики обеспечить заявителя необходимым лекарственным препаратом и компенсировать ему денежные средства, затраченные на его приобретение. Суд исковые требования прокуратуры удовлетворил.

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