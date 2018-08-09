Онкобольной из Башкирии, выселенной на улицу, начали звонить с угрозами

- Мне звонил неизвестный мужчина, который представился участковым, однако не назвал свою фамилию. Он сообщил мне, что против меня будет возбуждено уголовное дело за то, что я оклеветала заместителя главы Мелеузовской администрации Игоря Федорова. Мужчина сказал, что у меня будут большие проблемы, когда я приеду обратно в Башкирию, - пояснила Расиля Медиакорсети. – Я написала заявление в Генпрокуратуру, рассказала о своей ситуации и об угрозах. Мне сказали, что по моему заявлению будет проведена проверка, особенно по факту угроз. Насколько я поняла, к проверке в этом случае может подключиться еще и Следственный комитет.