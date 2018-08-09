Онкобольной из Башкирии, выселенной на улицу, начали звонить с угрозами

Вчера, 8 августа, жительница Мелеуза Расиля Ахметова, у которой врачи диагностировали четвертую стадию рака крови, вновь побывала на приеме в Генеральной прокуратуре России и рассказала там о своей проблеме. К прежним новостям о ее деле добавилось новое обстоятельство. Расиле стали поступать звонки с угрозами.
- Мне звонил неизвестный мужчина, который представился участковым, однако не назвал свою фамилию. Он сообщил мне, что против меня будет возбуждено уголовное дело за то, что я оклеветала заместителя главы Мелеузовской администрации Игоря Федорова. Мужчина сказал, что у меня будут большие проблемы, когда я приеду обратно в Башкирию, - пояснила Расиля Медиакорсети. – Я написала заявление в Генпрокуратуру, рассказала о своей ситуации и об угрозах. Мне сказали, что по моему заявлению будет проведена проверка, особенно по факту угроз. Насколько я поняла, к проверке в этом случае может подключиться еще и Следственный комитет.
Напомним, женщину выселили из квартиры приставы по решению суда. Ее временно приютили соседи. В середине июня она провела одиночный пикет возле Дома правительства в Уфе, после чего сразу несколько ведомств провели проверку сложной ситуации, в которую она попала.
В июле Расиля уехала на обследование в Москву, где находится по сей день. К сожалению, врачи сообщили об отрицательной динамике и посоветовали хорошо питаться, избегать стрессов и беречь себя. Выполнить эти предписания пока нереально.
Тем временем в Башкирии ситуация развивалась своим чередом. Заместитель главы администрации Мелеузовского района Игорь Федоров подал на Расилю в суд и потребовал с нее 25 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за то, что она рассказала журналистам в день своего одиночного пикета. Расиля тогда сообщила, что, по ее мнению, ее выселили из-за того, что она отказалась дать взятку Игорю Федорову и предпринимателю, который построил дом, откуда ее выселили.
8 августа в Мелеузе должно было состояться первое судебное заседание по иску Игоря Федорова к Расиле Ахметовой. Женщина не смогла на нем присутствовать по понятным причинам. Информация о движении дела на сайте суда на момент публикации не обновлялась.
Отметим, что история Расили Ахметовой вызвала немало откликов в соцсетях. Люди возмущены действиями чиновников.
Если обратиться к материалам дела о ее выселении из квартиры, то, на первый взгляд, действия судей и решение приставов логичны. Там отмечено, что Расиля Ахметова в 2011 году самовольно въехала в квартиру без подписания договора купли-продажи и с тех пор не внесла ни копейки ни за жилье, ни за квартплату. Так что претензии застройщика, как владельца жилья, кажутся вполне обоснованными.
Однако в материалах дела не упоминается о событиях, которые предшествовали вселению Расили в данную квартиру, хотя Расиля несколько раз подробно излагала в суде свою историю. Но суд, вероятно, счел их несущественными деталями.
Тем не менее, мы считаем необходимым рассказать, как было дело со слов Расили Ахметовой и ее близких.
- В 2011 году я обратилась к Зугуре Ягануровне Рахматуллиной, когда она баллотировалась в депутаты Госдумы, рассказала, что мы с дочкой вдвоем вынуждены жить в аварийной коммуналке. Я как раз тогда узнала о своем страшном диагнозе и попросила помочь мне решить квартирный вопрос, поскольку я с 1996 года стояла в очереди на получение социального жилья. До 2010 года мы жили с дочкой в общежитии Мелеузовского деревообрабатывающего завода.
В 2010 году подошла наша очередь на квартиру. Однако оказалось, что нам дали место в помещении, которое является прачечной детского сада в деревне Саитово. Ну как в ней жить? Я очень боялась, что могу не дожить до того дня, когда нам дадут жилье, и моя дочка останется одна на всем белом свете, без своего угла, вот и пошла к Зугуре Ягануровне, - рассказала Расиля.
По ее словам, Зугура Рахматуллина при ней позвонила тогдашнему главе муниципалитета Малику Вахитову, попросила помочь, и тот пообещал выделить Расиле и ее дочке квартиру. Так и произошло. Ей дали ключи от квартиры. В мелеузовской газете тогда написали красивую статью, как местные власти заботятся о земляках.
Оформить сразу документы Расиля не успела, потому что проходила в тот момент курс химиотерапии. И эта задержка стала роковой в данной истории.
Расиля была рада, потому что дочка ее теперь не осталась бы без квартиры. Однако потом, как гром среди ясного неба, ее ошарашили заместитель по строительству Игорь Федоров и директор МУП «Стройзаказчик» Евгений Спиридонов.
- Они потребовали с меня 300 тысяч рублей за квартиру. Обещали в обмен на деньги сразу оформить все документы на жилье. Я попыталась спорить, что квартиру мне дали как социальное жилье. Но они только смеялись в ответ. Денег у меня не было, я тогда ходила по больницам постоянно, жили мы только на небольшую пенсию по инвалидности. Я сказала, что буду жаловаться. А они в ответ сказали, что я об этом пожалею, - продолжает рассказ Расиля.
Свое обещание чиновник и коммерсант выполнили. Дальше начались судебные разбирательства, итог которых нам уже известен: суд постановил выселить Расилю из квартиры как захватчицу чужого имущества.
Расиля не раз пробовала искать правды в разных инстанциях. В процессе разбирательства выяснилось, что в архивах районной администрации и Денисовского сельсовета отсутствует информация о том, что она стояла в очереди на жилье.
- У меня, к сожалению, никаких документов об этом нет, так что доказать я ничего не могу, - сокрушается женщина. – Но как же мне тогда выделяли место в этой прачечной детсада, на основании чего? Кругом обман!
Единственное, чего она добилась, что Верховный суд Башкирии не признал ее долг по квартплате, поскольку она не является владелицей жилья. Соответственно, по документам, если квартирой владеет МУП «Стройзаказчик», так пусть оно само и платит квартплату.
Расиле настоятельно советуют переехать в ту самую прачечную, которую чиновники называют жилым помещением, хотя в реестре ЕГРП говорится, что это помещение нежилое.
По словам Расили, после того, как она отказалась добровольно покинуть квартиру, к ней стали регулярно приходить то хулиганы, то судебные приставы.
- По моим сведениям, мои оппоненты смогли договориться с руководством колледжа, в котором училась моя дочка в Уфе, и ее отчислили, хотя моя девочка хорошо училась. Заместитель директора колледжа мне так и сказала по секрету по телефону – что в колледж поступил такой приказ, - чуть не плачет Расиля. – Из-за этого дочка уехала в Москву, чтобы там ее не могли они достать.
Помимо проблем с онкологией, Расиля на фоне всех этих событий перенесла инфаркт. Если и была надежда, что она после лечения может пойти на поправку и прожить еще какое-то количество лет, то постоянная нервотрепка и разбирательства с чиновниками и приставами эту надежду убили.
Сразу после выселения Расили из квартиры судебные приставы наложили арест на банковские карточки ее дочери, живущей и работающей в Москве. Таким образом, молодая девушка внезапно оказалась без средств к существованию в чужом городе. Правда, после нашей публикации о Расиле и ее пикета возле Дома Правительства арест с карточек дочери был снят.
Женщина все еще не теряет надежды добиться справедливого решения, пока у нее еще есть силы ходить по инстанциям.
Медиакорсеть следит за развитием событий.
Если кто-то захочет поддержать Расилю материально, можно перечислить средства на ее карточку «Мир» 2202200348647478, связаться с Расилей можно по телефону 89373122566.