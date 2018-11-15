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Уфимский дизайнер рассказал о трех главных критериях общественного транспорта

15 ноября 2018, 12:34
Фото: Mkset.ru
16:20, из дома.

Азат Юнусов поделился своим мнением о том, как улучшить общественный транспорт и облегчить ситуацию на дорогах.

Изначально для пассажиров важны три критерия общественного транспорта:

• скорость

• удобство

• безопасность

У каждого критерия есть свои составляющие. В Уфе по каждому из этих пунктов огромные минусы. Но список основных мер довольно прост и не так многозатратен.

1. Убрать дублирующие маршруты

2. Единое билетное меню

3. Приоритет ОТ на дорогах (обособление и светофоры)

4. Разделение маршрутов по приоритетам: магистральные и подвозящие

5. Современный подвижной состав

6. Создание тактового расписания

7. Интермодальная система маршрутов

8. Преимущественно весь ОТ в управлении города

9. Развивать рельсовые системы и электротранспорт.

Я обращался в администрацию с данным предложением, но как мне сказали у них всё есть, все это они знают и работают над этим. Но что-то мне подсказывает, что пробок и "Пазиков" на улицах города в ближайшее время не убавится.

#Новости#Уфалогия: Транспорт#Азат Юнусов#Рустэм Башкирцев#Город
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