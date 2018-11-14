В Уфе отключили газ в аварийном бараке

- Выдержат ли теперь провода повышенную нагрузку всех электроприборов, в том числе и электрических обогревателей и электрических плиток, неизвестно. Жильцы в панике, - говорится в сообщении. В доме на 4-м этаже проживает в числе других жильцов одинокая многодетная мать с четырьмя несовершеннолетними детьми.