В Башкирии проводят проверку факта пьянства школьников

- Скандал был крупный. Сразу же, по факту этого шокирующего случая, школу посетил (небывалый факт для школы) глава района Асадуллин, где устроил разнос руководству, - сообщает вышеупомянутый сайт и добавляет не менее вопиющую информацию о том, что, по словам родителей учеников, на рабочем месте в нет резвом виде периодически появляется еще и учитель начальных классов.