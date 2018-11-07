В Уфе восстановили автобусный маршрут №216

Posted 7 ноября 2018, 07:30
Published 7 ноября 2018, 07:30
Modified 17 октября 2022, 19:57
Updated 17 октября 2022, 19:57
В столице Башкортостана восстановили маршрут №216. Он будет функционировать с 6:00 до 23:00 часов, промежутком 10 минут.
216 маршрут движется по следующему направлению: Ж\д Техникум - улица Магистральная - улица Новороссийская - улица Левитана - улица Правды - Остановка Школьная - улица Заки Валиди - улица Цюрупы - улица Ленина - Гостиный Двор - Центральный рынок - улица 50 лет Октября - улица Проспект Октября - Остановка Спортивная - Остановка Госцирк - Остановка Театр Кукол - Парк имени Калинина - улица Комарова - Остановка Парк Победы - Северный Автовокзал.