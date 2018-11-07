Непролазная ситуация: В Башкирии после ремонта дорога стала еще хуже, чем от ливня

- Раньше по бездорожью можно было хоть как-то проехать с ребёнком-инвалидом на коляске, а сейчас это просто ужас какой-то, - возмущенно сообщила Аида. - С коляской по камням не проехать вообще! Машины не могут проехать - дном задевают камни! Народ устал терпеть, без газа, без воды, а теперь и без дороги. Ну как нам прожить без нормальной дороги?! Весной на половодье эта дорога опять уплывает.