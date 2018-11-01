Пожилого педагога колледжа в Уфе обвинили в домогательствах еще две девушки

По их словам, педагог любил приобнять студенток, потрогать и за грудь, и за ноги, задавал вопросы о том, были ли у них отношения с мужчинами постарше. В подтверждении своих слов выпускницы предъявили фотографии, как бывали дома у того же преподавателя. По их словам, он часто приглашал девушек к себе, и многие боялись отказаться.