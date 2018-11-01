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Пожилого педагога колледжа в Уфе обвинили в домогательствах еще две девушки

1 ноября 2018, 06:15
Фото: Вести-Башкортотан
Среди заявительниц есть как студентки, так и выпускницы колледжа.

Накануне, 31 октября, получила продолжение неприятная история о сексуальных домогательствах в уфимском колледже статистики, информатики и вычислительной техники. Подробности сообщили «Вести-Башкортостан».

Вчера с заявлениями о домогательствах со стороны преподавателя в следственный комитет обратились еще две 19-летние девушки – на этот раз выпускницы колледжа.

Выпускницы, пришедшие в следком для подачи заявлений, рассказали, что увидели репортаж, в котором нынешние первокурсницы обвинили своего преподавателя Рамиля Хайрльварина в сексуальных домогательствах, и решили поддержать девушек, подтвердив их слова о домогательствах со стороны престарелого преподавателя.

По их словам, педагог любил приобнять студенток, потрогать и за грудь, и за ноги, задавал вопросы о том, были ли у них отношения с мужчинами постарше. В подтверждении своих слов выпускницы предъявили фотографии, как бывали дома у того же преподавателя. По их словам, он часто приглашал девушек к себе, и многие боялись отказаться.

При этом сам педагог уже уволился из колледжа. Появление студенток в своей квартире он объяснил их желанием помочь ему после приступа радикулита. Помимо этого, девушки, по его словам, похитили у него драгоценности.

Девушки, которые первыми подали заявления о домогательствах со стороны Рамиля Хайрльварина, намерены перевестись на учебу в другое ученое заведение.

Сотрудники следкома проверяют всю имеющуюся информацию.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

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