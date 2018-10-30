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В Уфе первокурсницы заявили о домогательствах со стороны пожилого педагога

30 октября 2018, 16:31
Возмущенные родители девушек обратились с заявлением в правоохранительные органы.

Сегодня, 30 октября, стало известно, что родители двух несовершеннолетних первокурсниц Уфимского колледжа статистики и вычислительной техники обратились в полицию с заявлением о сексуальных домогательствах к их дочерям со стороны пожилого преподавателя колледжа. Об этом сообщили «Вести-Башкортостан» со ссылкой на региональное управление следкома.

По показаниям девочек, 62-летний преподаватель права пригласил их к себе домой якобы для решения учебных вопросов, а там предложил попробовать алкоголь и стал домогаться.

После этого случая девочки даже решили перевестись в другое учебное заведение.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

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