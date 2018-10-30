БСК финансирует ремонт бельского моста: началось бетонирование опоры

Работы проводит выбранная процедурой конкурсного отбора подрядная организация из Уфы, а их финансирование взяла на себя Башкирская содовая компания.
Напомним, речь идет о мосте через реку Белая, связывающем Ишимбай и Стерлитамак.
Потребуется поочередно залить раствором цемента 11 поясов опалубки - почти 90 кубов бетона. Работы должны завершиться до 30 ноября. При необходимости, в зависимости от погодных условий, участки, где укладывается и выдерживается бетон, будут обеспечены электроподогревом и строительным тепляком для создания благоприятных условий. Бетонированию опоры предшествовали подготовительные работы, зависящие от муниципальных служб и связанные, например, с подведением к объекту электроэнергии.
– Затраты на обеспечение дополнительным электрическим кабелем взяло на себя наше предприятие, - говорит директор по капитальному строительству и ремонту АО «БСК» Сергей Подцепняк. – На выделенные компанией средства проведено анкерирование моста (использование специализированного вида крепежа элементов) и изготовление опалубки. Работы по бетонированию опоры и проведение окончательных расчетов по грузоподъемности моста будут выполнены также на средства БСК.
Башкирская содовая компания откликнулась на просьбу муниципальной власти Стерлитамака отремонтировать мост, выделив на это около 10 млн.рублей. Чтобы исключить дополнительные нагрузки от транспорта на сооружение при проведении бетонирования опоры, проезд по мосту через Белую закрыт. Учитывая тот факт, что ремонт моста создает неудобства для жителей Стерлитамака и Ишимбайского района, работы планируется выполнить в максимально короткие сроки, но с соблюдением технологического регламента производственных работ.