БСК финансирует ремонт бельского моста: началось бетонирование опоры

Башкирская содовая компания откликнулась на просьбу муниципальной власти Стерлитамака отремонтировать мост, выделив на это около 10 млн.рублей. Чтобы исключить дополнительные нагрузки от транспорта на сооружение при проведении бетонирования опоры, проезд по мосту через Белую закрыт. Учитывая тот факт, что ремонт моста создает неудобства для жителей Стерлитамака и Ишимбайского района, работы планируется выполнить в максимально короткие сроки, но с соблюдением технологического регламента производственных работ.