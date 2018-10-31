СМИ в помощь: Инвалид в Красной Башкирии поселился в теплый дом, ему оформят пенсию

Уже около 10 лет батюшка живет с идеей открыть в Красной Башкирии приют для беременных женщин, оказавшихся в затруднительном положении. Идея заключается в том, чтобы приютить женщин на первое время, дать им еду и кров, позаботиться о ребенке. Сюда смогут прийти не только христиане – двери будут открыты для представителей всех религий.