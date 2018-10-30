В "Регион-Капитал" ответили на письмо Хабирову про полигон ТКО в Благовещенске

К акту выбора земельного участка существуют и приложены утвержденные органом местного самоуправления схемы расположения земельного участка на кадастровом плане соответствующей территории, но данные приложения Государственный комитет Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору попросту не запросил, что и было отмечено в их письме №23017 от 02.08.2018г. где сказано: «к представленным документам схема расположения не приложена», что не говорит о ее отсутствии, как утверждает Безносиков Г.В.