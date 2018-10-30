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Рустэм Хамитов был на встрече бывших глав регионов с Владимиром Путиным

31 октября 2018, 00:05
Владимир Путин провел встречу с ушедшими в отставку руководителям регионов страны.

Встреча прошла 30 октября вечером, в Кремле. Как сообщает kremlin.ru, Владимир Путин поблагодарил всех глав за их ответственную работу и развитие страны.

- Хотел с вами встретиться для того, чтобы прежде всего поблагодарить вас за работу. Ясно, что кому-то удалось выйти на выборы и выиграть, кому-то не удалось, кто-то принял решение завершить свою работу в этом качестве в силу целого ряда обстоятельств.

Но мы с вами хорошо знаем, а лучше вас это не знает никто, насколько тяжела, многообразна работа руководителя региона, большого или малого – это неважно на самом деле. Объем и величина региона не важны, - сообщил президент.

В завершение беседы, подробности которой не разглашаются, Путин пожелал присутствующим успехов и заявил, что намерен использовать опыт каждого из политиков во благо страны.

- Уверен, что вам удастся, во всяком случае, я буду к этому стремится, использовать имеющиеся у вас навыки, опыт (и жизненный, и профессиональный) для того, чтобы использовать их и на других участках работы.

Среди бывших глав вместе с Рустэмом Хамитовым, как отмечается на сайте Кремля, были бывший глава Астраханской области Александр Жилкин, губернатор Забайкальского края Наталья Жданова, глава Саха Егор Борисов и другие.

Напомним, в День республики 11 октября Рустэм Хамитов подал в отставку и заявил, что не намерен более заниматься политикой. Его место занял врио главы республики Радий Хабиров.

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