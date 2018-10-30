Рустэм Хамитов был на встрече бывших глав регионов с Владимиром Путиным

Встреча прошла 30 октября вечером, в Кремле. Как сообщает kremlin.ru, Владимир Путин поблагодарил всех глав за их ответственную работу и развитие страны.
- Хотел с вами встретиться для того, чтобы прежде всего поблагодарить вас за работу. Ясно, что кому-то удалось выйти на выборы и выиграть, кому-то не удалось, кто-то принял решение завершить свою работу в этом качестве в силу целого ряда обстоятельств.
Но мы с вами хорошо знаем, а лучше вас это не знает никто, насколько тяжела, многообразна работа руководителя региона, большого или малого – это неважно на самом деле. Объем и величина региона не важны, - сообщил президент.
В завершение беседы, подробности которой не разглашаются, Путин пожелал присутствующим успехов и заявил, что намерен использовать опыт каждого из политиков во благо страны.
- Уверен, что вам удастся, во всяком случае, я буду к этому стремится, использовать имеющиеся у вас навыки, опыт (и жизненный, и профессиональный) для того, чтобы использовать их и на других участках работы.
Среди бывших глав вместе с Рустэмом Хамитовым, как отмечается на сайте Кремля, были бывший глава Астраханской области Александр Жилкин, губернатор Забайкальского края Наталья Жданова, глава Саха Егор Борисов и другие.
Напомним, в День республики 11 октября Рустэм Хамитов подал в отставку и заявил, что не намерен более заниматься политикой. Его место занял врио главы республики Радий Хабиров.