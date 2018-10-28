Экс-глава Башкирии Рустэм Хамитов назвал скандалы вокруг БФ «Мархамат» «завиральными»

Рустэм Хамитов также отметил, что никогда не использовал административный ресурс и 6-7 лет назад «провозгласил лозунг о том, что мы все должны помогать благотворительным фондам, перечислять небольшую часть своей зарплаты на благотворительность, но не был услышан». Его ожидало разочарование, так как «фактически из всего этого большого коллектива, который трудился и трудится в Белом доме, я один перечислял часть своей заработной платы».