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В Уфе для будущих курсантов УЮИ МВД открыли двери

29 октября 2018, 15:34
В Уфимском юридическом институте МВД России состоялся день открытых дверей.

День открытых дверей для будущих курсантов прошел 28 октября. Медиакорсеть решила показать, как это было.

В институт приехали учащиеся выпускных классов школ из разных городов и районов республики. Они посетили вуз вместе с родителями.

Перед гостями выступил начальник УЮИ МВД полковник полиции Алексей Ханахмедов, а также его заместители. В первую очередь он рассказал о порядке подачи документов для поступления в вуз и процедуре поступления в 2019 году.

Родители будущих курсантов и сами старшеклассники смогли задать свои вопросы руководству института и приемной комиссии. В частности, они интересовались специальностями и направлениями подготовки в Уфимском ЮИ МВД России и требованиями, предъявляемыми к кандидатам на службу и вступительных испытаниях.

В завершение Дня открытых дверей для гостей была организована обзорная экскурсия по территории института, в ходе которой они смогли познакомиться с учебно-материальной базой.

Родители и школьники осмотрели лекционные залы и учебные аудитории, музей, спортивный зал, а также столовую, и оценили условия, созданные для обучения и проживания курсантов.

Материал подготовлен при содействии пресс-службыУфимского юридического института МВД России.

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