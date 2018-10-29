Россию ждут новые правила на рынке недвижимости

Известно, что ФСК «Лидер» работает в представленном направлении с 2005 года и одним из первых девелоперов решил обновить систему финансирования. Компания вывела на рынок сразу два крупных объекта. Один из них жилой комплекс «Настроение», располагающийся на улице Красная Сосна на северо-востоке столицы. Объект с переменной этажностью находится по соседству с «Лосиным островом» и отмечен как «комфорт +». В этот проект на 1,5 тысячи квартир (4 корпуса, 80,5 тыс. кв. метров) компания намерена инвестировать 10 млрд руб. Завершить строительство ЖК «Настроение» девелопер планирует в 2021 году.