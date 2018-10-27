История времени и психология «Игры Престолов»: в Уфе открылся Фестиваль науки

- Важно понимать, что без популяризации науки, без вовлечения в научное сотворчество молодого поколения, мы в скором времени безнадежно отстанем от ведущих научных держав. Сегодня как никогда требуются высококвалифицированные кадры в математике, физике, химии, программировании и всему спектру точных наук – ведь именно они создают технологии будущего. И убедить молодых талантливых людей и их родителей в перспективности вложения времени и сил именно в научную деятельность – наша общая задача, - считает директор Уфимского научно-технического центра Ильяс Муллагалин.