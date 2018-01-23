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Уфимский научный центр РАН преобразован в федеральный

23 января 2018, 09:59
Планируется, что центр будет интегрирован в большую науку и в то же время будет способствовать развитию социально-экономического и научно-образовательного потенциалов региона.

Уфимский научный центр РАН стал федеральным исследовательским центром, включающим в себя 15 организаций ФАНО России, сообщает «Башинформ».

Работа Уфимского федерального исследовательского центра будет направлена на проведение фундаментальных и прикладных исследований, в том числе разработку критических технологий. УФИЦ может стать ключевым научным центром, обеспечивающим выполнение фундаментальных, прикладных исследований и экспериментальных разработок в интересах крупных предприятий химической, газо-нефтехимической, машиностроительной отраслей.

В институтах УФИЦ РАН ведутся исследования по 47 направлениям в соответствии с программой фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы. Ежегодно в рамках государственного задания разрабатывается около 450 научно-исследовательских тем.

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