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В башкирском Зауралье незаконно срубили лес почти на 2 млн рублей

20 сентября 2018, 13:33
По данному факту возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, неустановленные лица организовали в Инякском участковом лесничестве несанкционированную вырубку 46 сосен общим объемом более 65 кубометров, сообщили в пресс-службе ведомства. При этом деревья были в водоохранной зоне реки и относились к категории защитных лесов.

Сумма ущерба предварительно составила 1,5 млн рублей. С места незаконной рубки изъяты остатки подготовленной к погрузке вырубленной древесины и два гусеничных трактора, которые были оставлены на месте преступления.

В настоящее время выявляется круг всех подозреваемых, расследуются обстоятельства случившегося.

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