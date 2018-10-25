В Башкирии подняли прожиточный минимум для пенсионеров на 3,9 процента

С 1 января 2019 года величина прожиточного минимума пенсионера установлена в размере 8 645 рублей. Это больше на 3,9 процента действующего прожиточного минимума пенсионеров. Эта сумма нужна для начисления социальной доплаты тем гражданам, что пенсии ниже этой величины.