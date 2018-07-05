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В Башкирии установили прожиточный минимум за месяц I квартала 2018 года

5 июля 2018, 09:41
Соответствующее постановление подписал Рустэм Марданов.

Премьер-министр правительства республики Рустэм Марданов подписал постановление Правительства РБ № 300 от 4 июля 2018 года об установлении величины прожиточного минимума на душу населения в среднем за месяц I квартала 2018 года – 8615 рублей.

Для основных социально-демографических групп населения прожиточный минимум установлен в размере: 9141 рубль (для трудоспособного населения), 7027 рублей (для пенсионеров) и 8695 рублей (для детей). Напомним, величина прожиточного минимума определяется ежеквартально на основании потребительской корзины и данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РБ.

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