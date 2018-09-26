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Одиночный пикет пенсионерки в Уфе: Хотим жить как люди. Не ишаки

26 сентября 2018, 15:06
Пожилая женщина переживает, что в ее деревню не ездят маршрутки.

Сегодня утром, 26 сентября, рядом с «Конгресс-холлом», где проходил транспортный форум, с одиночным пикетом стояла пенсионерка из Миловки. Своим поступком она хотела привлечь внимание к качеству дорог в поселке и отсутствию маршрутов. Бабушку заметил сатирик и писатель, приехавший в Уфу с лекцией, Виктор Шендерович, и написал пост на своей странице в Facebook.

-Она пишет: «Хотим жить, как люди. Не ишаки». А в паре километров от бабушки имеется редакция газеты «За суверенитет России». Там главную проблему видят в том, что Конституцию России придумали американцы. Газета НОДовская, депутата Госдумы Федорова...Разглядывая уфимский политический пейзаж общим планом, приходишь к мысли, что это американцы и лишили бабушку маршрутки. Они же, подлецы, поди, и поставили ее в пикет, снабдив термосом с кофе, чтобы подорвать стабильность в Башкортостане.

Но их планам не сбыться!

#Новости#Виктория Куприянова#Общество
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