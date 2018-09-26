Одиночный пикет пенсионерки в Уфе: Хотим жить как люди. Не ишаки

-Она пишет: «Хотим жить, как люди. Не ишаки». А в паре километров от бабушки имеется редакция газеты «За суверенитет России». Там главную проблему видят в том, что Конституцию России придумали американцы. Газета НОДовская, депутата Госдумы Федорова...Разглядывая уфимский политический пейзаж общим планом, приходишь к мысли, что это американцы и лишили бабушку маршрутки. Они же, подлецы, поди, и поставили ее в пикет, снабдив термосом с кофе, чтобы подорвать стабильность в Башкортостане.