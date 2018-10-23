В Башкирии сотрудника ФСИН обвинили в служебном подлоге

В справках инспектор сообщил, что виновные действительно отбывали наказание в сельсовете, не нарушали трудовую дисциплину, тем самым внеся заведомо ложные сведения о полном отбытии наказания. Между тем, осужденный на самом деле находился на вахте в ЯМАО и наказание не отбывал. Аналогичным образом подозреваемый поступил и со вторым осужденным, которому приговором суда также в качестве наказания было назначено 200 часов обязательных работ с отбыванием в одной из управляющих компаний города Ишимбай.