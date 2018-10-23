mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии сотрудника ФСИН обвинили в служебном подлоге

23 октября 2018, 17:58
43-летний инспектор из Ишимбайского района изготавливал фиктивные справки о профилактических беседах с осужденными.

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета республики, в отношении мужчины уже возбуждены два уголовных дела по ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

По версии следствия, в начале 2017 года сотрудник уголовно-исполнительной инспекции по городу Ишимбай и Ишимбайскому району, не желая должным образом исполнять свои обязанности, изготовил фиктивные справки о профилактических беседах, проведенных с осужденным, которому по приговору суда в качестве наказания было назначено 200 часов обязательных работ с отбыванием в одном из сельсоветов Ишимбайского района, в которых указал.

В справках инспектор сообщил, что виновные действительно отбывали наказание в сельсовете, не нарушали трудовую дисциплину, тем самым внеся заведомо ложные сведения о полном отбытии наказания. Между тем, осужденный на самом деле находился на вахте в ЯМАО и наказание не отбывал. Аналогичным образом подозреваемый поступил и со вторым осужденным, которому приговором суда также в качестве наказания было назначено 200 часов обязательных работ с отбыванием в одной из управляющих компаний города Ишимбай.

В настоящее время изучаются все обстоятельства и детали случившегося.

Материалы по теме
Бывшему руководителю из башкирского УФСИН дали пять лет за убийствоЗамглавы ФСИН принес извинения подвергшемуся пыткам «гражданину Макарову» В Башкирии гендиректору компании предъявят обвинение за взятку сотрудникам УФСИН
#Новости#Рустэм Башкирцев#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии получить меры поддержки могут только официальные жены мобилизованных
Сегодня, 09:23
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48