В Башкирии скончался художник Виктор Пегов

Виктор Николаевич – один из видных представителей реалистического направления, заслуженно уважаемый и как художник, и как педагог. С 1964 года преподавал в Уфимской школе искусств. Среди выпускников школы, учившихся у Пегова известные художники: М.Давлетбаев, М.Спиридонов, Р.Аскаров.