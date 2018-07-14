В Уфе не стало известного краеведа Анатолия Крюкова

- Казалось бы, совсем недавно виделись и общались на «Библионочи», где он блестяще рассказал о Георгии Свиридове, основательно подготовившись к выступлению (а интересно рассказывать он умел!), подготовив и книжную выставку, и видео и фоторяд, а затем очень трогательно выступил на Пушкинском вечере, и, словно прощаясь, как будто в шутку произнес в конце: «Значит, прожил не зря...», и даже никто не заметил взметнувшуюся над головой руку... Жаль, очень жаль, что уходят такие люди. Его хорошо знают и собратья по газетному цеху. Он часто печатал свои краеведческие материалы в «Республике Башкортостан», «Уфимских ведомостях», выступал на радио и его приглашали на телевидение. Цельный, основательный краевед, доводивший любое дело до победного конца, надежный человек, член клуба любителей бега, марафонец, заядлый путешественник - таким запомнится нам Анатолий Александрович Крюков. Как будто с его уходом мы лишились чего-то основательного. Пусть земля будет ему пухом, - говорится в сообщении Уфимского отделения Союза краеведов России.