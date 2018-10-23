В Башкирии местные власти воюют с многодетной семьей, отобрали дом и угрожают

В середине 90-х Гузель Галимуллина получила две комнаты в доме на ул. Советской, 9 в с. Новокулево. Она прожила в ней до конца нулевых годов, а затем уехала в с. Павловка Нуримановского района. Там нашлась, во-первых, работа, которой в родном селе не было. Во-вторых, там жила дочь с внуками. Четыре года Гузель не жила в своем доме, а затем выяснила, что ее жилье отдали другой семье - по ее словам, родственнику главы местного сельсовета. Когда же Гузель заявила о своих правах на жилье, ей представили другое – в бывшем здании детского сада.