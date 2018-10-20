В Уфе почтили память народного поэта Мустая Карима

Мне он особенно дорог. Так сложилось, что я имел счастье жить рядом с ним, работать с ним, быть с ним в доверительных, настоящих, я бы сказал, мужских отношениях. Мне посчастливилось общаться с ним, слушать его размышления о том, что такое хорошо и что такое плохо, о любимом народе. Я хорошо знаю все его переживания.