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Posted 18 октября 2018, 07:53

Published 18 октября 2018, 07:53

Modified 17 октября 2022, 19:42

Updated 17 октября 2022, 19:42

В Уфе объявлен розыск мужчины, напавшего в подъезде на 10-летнюю девочку

18 октября 2018, 07:53
Нападение произошло днем в микрорайоне Сипайлово.

Накануне, 17 октября, в Уфе произошло ЧП, которое взбудоражило без преувеличения почти всех родителей школьников, особенно были обеспокоены жители микрорайона Сипайлово. К вечеру соцсети были заполнены тревожными сообщениям о нападении на ребенка, совершенном в подъезде многоэтажного дома по улице Бикбая, 39.

Как стало известно Медиакорсети, данный факт действительно имел место. Установлением обстоятельств происшедшего уже активно занимаются сотрудник и полиции и Следственного комитета.

По уточненным данным, вчера днем молодой мужчина напал на 10-летнюю девочку в подъезде дома и попытался, как следует из официальных документов, совершить в отношении нее развратные действия. К счастью, перепуганная девочка смогла вырваться и убежать от злоумышленника.

- Сейчас ведутся поиски нападавшего. Этим занимаются наши сотрудники совместно с оперативниками управления уголовного розыска МВД по РБ, - сообщили Медиакорсети в следкоме.

Публикуем приметы нападавшего. Мужчине на вид можно дать от 25 до 35 лет. Его рост - 155–160 см, плотного телосложения, лицо худощавое, волосы темно-русые, глаза зеленые, на лице была щетина. Нападавший был одет синие джинсы, черные кроссовки и куртку-ветровку.

Все, кто располагает информацией об этом мужчине, просят обратиться в полицию по телефону 02.

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