В Уфе объявлен розыск мужчины, напавшего в подъезде на 10-летнюю девочку

Накануне, 17 октября, в Уфе произошло ЧП, которое взбудоражило без преувеличения почти всех родителей школьников, особенно были обеспокоены жители микрорайона Сипайлово. К вечеру соцсети были заполнены тревожными сообщениям о нападении на ребенка, совершенном в подъезде многоэтажного дома по улице Бикбая, 39.